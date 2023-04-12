إصابة شخصين إثر مشاجرات بمناطق متفرقة في بغداد

السومرية نيوز – امن

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإصابة شخصين نتيجة مشاجرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة أدت الى اصابة مدني بطلق ناري في الظهر ضمن منطقة السلاميات في العاصمة بغداد".



ومن جانب اخر، اشار المصدر، إلى "إصابة شخص نتيجة مشاجرة استخدم فيها الأسلحة البيضاء في مدينة الصدر بمنطقة الحميدية".