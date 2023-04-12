الأمن يطيح بشخص خطف طفل وحاول اغتصابه في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص خطف طفل وحاول اغتصابه في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على شخص يعمل حارس في امانة بغداد أقدم على خطف طفل وحاول اغتصابه ضمن سريع القناة".



وأضاف، أنه "تحرير الطفل وتسليمه الى ذويه".

