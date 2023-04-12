وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من الاطاحة باحد عناصر عصابات داعش الارهابية يقوم بتزويد العصابات بمعلومات عن تواجد وتحركات القوات الامنية ونقل المواد الغذائية لداعش، تمت العملية بالتنسيق مع فوج مغاوير المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة - كركوك وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك".وأشار البيان إلى أن "مفارز المديرية تمكنت أيضاً من القبض على احد المتهمين بالابتزاز الالكتروني بمركز مدينة كركوك".وعلى صعيد متصل، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها من "ضبط احدى الشركات والقبض على صاحب الشركة التي تقوم بعملية الحوالات الداخلية والخارجية للعملة الاجنبية (الدولار) وتهريبها الى خارج البلاد".