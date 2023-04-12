القبض على متهم بسرقة "جامع" في الديوانية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقا للتوجيهات الصادرة من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي التي تؤكد على حماية أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، تمكنت مفارز شعبة مكافحة الأجرام في الشامية وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر الخاصة بمتابعة دير القسم العقيد رائد راضي وبامرة ضابط الشعبة المقدم ثابت ديوان فضلا عن عدد آخر من المنتسبين من اعتقال متهم بالسرقة، اعترف اثناء التحقيق قيامه بسرقة جهاز رافعة وشاشة بلازما ومبلغ من المال من صندوق التبرعات في جامع غريب الطوس ، طريق الصلاحية".وأضافت انه "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق الماده ٤٤٤ من قانون العقوبات العراقي لغرض إحالته إلى المحكمة المختصة حتى ينال جزائه العادل".