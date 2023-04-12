بحوزتهم مواد مخدرة.. القبض على ٣ متهمين في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "للقضاء على عصابات الجريمة المنظمة، ومطاردة تجار المخدرات في البلاد نفذ الفوج الثالث (العقرب) التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية، وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، ومكتب مكافحة المخدرات في بابل عملية إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين وفق أحكام المادة (28) مخدرات في منطقة ابي غرق بمحافظة بابل".وأشارت الى انه" تم ضبط معهم مواد مخدرة، وأدوات تعاطي مع أسلحة خفيفة عدد أربعة".وأضافت انه "تم تسليمهم الى جهة الطلب أصوليا".