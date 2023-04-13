وزير الداخلية يعين مديراً جديداً للمرور العامة

السومرية نيوز – امن



عين وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي مديراً للمرور العامة.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري عين اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي مديراً للمرور العامة، خلفاً للواء الحقوقي طارق إسماعيل لبلوغه السن القانونية للتقاعد".

وأشار البيان الى ان "الشمري قدم الشكر والتقدير له لجهوده وعمله طيلة السنوات السابقة".