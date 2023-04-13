مكونة من امرأتين ورجل.. القبض على عصابة مختصة بالسرقة في البصرة

وقالت شرطة المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "القت مفارز مركز شرطة الامام علي (ع ) القبض على ثلاثة متهمين متخصصين بسرقة المواطنين مستغلين توافد العوائل البصرية على الاسواق والمحال التجارية لغرض التبضع وشراء الملابس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".وأضافت: "العصابة مكونة من امرأتين ورجل يقومون بسرقة الملابس والهواتف النقالة من المواطنين".