بطريقة غير شرعية.. الاطاحة بمتسللين اجنبيين حاولا اجتياز الحدود

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، ومن خلال الرصد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على متسللين اجنبيين أثنين حاولا عبور الحدود بطريقة غير شرعية".وأضافت انه "تم تسليمهما اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما".