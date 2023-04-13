ذي قار.. مقتل ضابط واصابة 4 اخرين بنزاع عشائري

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "نزاعا عشائريا في ناحية الاصلاح الواقعة في محافظة ذي قار اودى بحياة ضابط في جهاز الامن الوطني واصابة 4 آخرين بجروح خطرة".وأضاف، أن " الضابط قتل اثناء عودته الى منزلهُ".