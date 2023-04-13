مدير ماء سوق الشيوخ ينفي تعرضه لمحاولة اغتيال في ذي قار

وقال الأسدي في مقطع مصور، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ينفي خبر تعرضه لمحاولة اغتيال في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".وأضاف: "روجت مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يؤكد تعرضي لمحاولة اغتيالي وهذا خبر عار عن الصحة"، مبيناً أنه "يتمتع بالصحة والعافية".