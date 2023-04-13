مسلحون مجهولون يغتالون مدير ماء سوق الشيوخ

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان مسلحون مجهولون اغتالوا مدير ماء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم باتجاه مدير ماء سوق الشيوخ اثناء مروره على طريق سيد دخيل في الناصرية".



وأضاف ان " الحادث اسفر عن مقتله في الحال".

