استهداف منزل ضابط رفيع شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باستهداف منزل ضابط رفيع، شمالي بغداد.



وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، إن "جسماً غريباً انفجر مستهدفاً منزل ضابط برتبة لواء عمله مدير استخبارات العمليات المشتركة، ضمن قضاء التاجي شمالي العاصمة".



وبين، أن "الجسم الغريب يعتقد أنه رمانة يدوية وأحدث حفرة في حديقة المنزل دون اصابات تذكر".