مقتل واصابة عدد من الأشخاص جراء نزاع عشائري في البصرة

وقال الشاوي في حديث لـ السومرية نيوز، انه "قتل 3 واصابة 5 اشخاص بجروح خطرة بنزاع عشائري تجدد في منطقة الخورة ضمن حدود قضاء الهارثة بمحافظة البصرة".واضاف ان "النزاع العشائري اندلع بين افراد عشيرة واحدة، دون معرفة مزيد من التفاصيل عن الحادث".