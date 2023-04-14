شرطة البصرة تكشف ملابسات حادث مقتل 3 اشخاص

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد شرطة محافظة البصرة اللواء قاسم راشد زويد وصل محل حادث جريمة قتل ثلاثة اشخاص في منطقة ابي صخير اثر خلاف عائلي يرافقه عدد من ضباط التحقيق للاطلاع ميدانيا على مكان الحادث موجهاً فور وصوله بفتح تحقيق لكشف ملابسات جريمة القتل، كما اطلع على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات وطبيعة الحادث ووجه بعدد من التوجيهات".واضافت: "كما نود ان نوضح ان جريمة القتل حصلت بسبب خلاف عائلي وليست نزاع عشائري ، كما ننوه الى كافة وسائل الاعلام والمواقع والاخوة الاعلاميين الى اخذ المعلومات الحقيقية من المصادر الموثوقة".