الاطاحة بإرهابيين اثنين خطيرين في الانبار ونينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليتين منفصلتين وبجهد استخباري مميز لشعبتي الفرقة السابعة والسادسة عشر التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض تم نصب كمينين محكمين في سيطرتي الشهيد سبهان مدخل نينوى والشهيد محمد الكروي".واشارت الى ان "الكمينين أسفرا عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء هيت والحمدانية".وأضافت ان "الارهابيين تم تسليمهما إلى الجهات المعنية أصولياً".