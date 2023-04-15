بـ" زنجيل حديد".. مقتل شخص إثر مشاجرة شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بعد وردت معلومات للأجهزة الامنية بوجود حادث قتل إثر تعرض شخص الى ضرب بواسطة (زنجيل حديد) على الرأس من قبل شخص اخر نتيجة مشاجرة فيما بينهم، وعند الانتقال لمحل الحادثة تم نقل الجثة إلى مستشفى الشهيد الصدر".وأضاف ان "الحادثة وقعت في البلديات بالعاصمة بغداد قرب مدرسة".