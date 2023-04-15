قصف تركي جديد يطال قضاء بنجوين في السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بتجدد القصف التركي على قضاء بنجوين في السليمانية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طائرات مسيرة يعتقد انها تركية قصفت قرى في قضاء بنجوين بالسليمانية".



وأضاف، انه "لم ترد اي معلومات حتى الان اذا كان هناك ضحايا او لا".

