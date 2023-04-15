في نينوى.. اعتقال متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود

أعنت قيادة قوات الحدود، السبت، عن اعتقال ثمانية متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود غربي نينوى.



وقالت القيادة في بيان، إنه "ضمن مهامها لتامين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الأول اللواء التاسع عشر من إلقاء القبض على (6) متسللين أجانب حاولوا تجاوز الحدود".

وأضاف البيان "كما تمكن الفوج الاول من اللواء السابع عشر من القاء القبض على متسللين اجنبيين اثنين حاولا تجاوز الحدود"، مؤكداً "تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".