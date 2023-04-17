برئاسة يار الله.. وفد أمني يصل كربلاء

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " رئيس أركان الجيش، الفريق الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وصلا الى محافظة كربلاء".وأضافت، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على الوضع الامني ضمن قاطع المسؤولية للمحافظة".