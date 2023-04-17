وزير الداخلية يصل ميسان على رأس وفد أمني رفيع

السومرية نيوز – امن



وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، محافظة ميسان على رأس وفد أمني رفيع المستوى لزيارة المحافظة والاطلاع على الوضع الأمني.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "الشمري، وصل ميسان، على رأس وفد أمني رفيع المستوى؛ لزيارة المحافظة والاطلاع على الوضع الأمني".



واشار الى ان "الزيارة جاءت لتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار فيها".