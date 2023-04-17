اعتقال مطلقي عيارات نارية واحالة متهمين للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/4/10 ولغاية 2023/4/16 تمثلت بـ:ــ واجبات مراكز الشرطة 1902ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 4ـ احالة متهمين الى المحاكم 178ـ مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 27ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7ـ واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 780ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 930ـ مضاهات طبعات الاصابع 64ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 455ـ عدد طالبي النجدة 166ـ فض مشاجرات 497ـ ضبط عجلات مطلوبة 54ـ تبرع بالدم 6ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 17ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 68ـ طبع لوحات السيارات 7548ـ اصدار اجازات السوق 17141ـ اصدار سنوية السيارات 20487