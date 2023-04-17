احباط محاولة انتحار فتاة من جسر في بغداد

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام للشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا احبطت محاولة انتحار فتاة من أعلى جسر الدورة ببغداد، في وقت قدمت فيه مفارزنا المنقذة الدعم النفسي والمعنوي للفتاة، وحث أهلها وذويها على التعامل الحسن معها، والتعهد بعدم تعنيفها وحل المشاكل واختلافات الرأي بالحوار والطرق السلمية".واكدت الشرطة المجتمعية انها "حريصة على تقديم الرعاية اللاحقة للفتاة ومتابعة أحوالها من خلال تنظيم زيارات دورية لمنزلها للوقوف على أوضاعهم وتقديم الدعم اللازم لها".