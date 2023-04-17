القبض على مسافر بحوزته مواد مخدرة واخر مطلوب قضائياً

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "آمرية حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة ( 27/ مخدرات )، بعد نصب كمين محكم في محافظة البصرة".وفي نفس السياق، "تمكنت مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة، من ضبط مسافر بحوزته مادة مخدرة نوع ( كرستال )".وأضافت، انه "تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين واحيلوا إلى الجهات المختصة".