بعد الاشتباك معه.. الإطاحة بمطلوب بقضايا الإرهاب والمخدرات في كربلاء

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نفذت مفرزة خاصة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية واجب امني هام ومتقن في محافظة كربلاء المقدسة لملاحقة اخطر المطلوبين للقضاء ، والمتهم وفق جريمة الارهاب والمخدرات ".وأضافت: "فقد تمكن ابطالنا من التوصل لمعلومات عن مكان اختباءه والذي يقع امام دار المتهم وهو مكان تحت الارض وبعد مداهمة المكان تم الاشتباك معه واعتقاله وضبط بحوزته اسلحة ومخدرات ".وأشارت الوكالة الى انه "اتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية".