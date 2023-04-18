الاطاحة بـ3 اشخاص اعتدوا على أطباء ببغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "قوة حماية هدف مستشفى الصدر العام التابعة الى قاطع الصدر الأول تمكنت من إلقاء القبض على (3) أشخاص لقيامهم بالاعتداء على الملاك الطبي ضمن المستشفى بالضرب، والشتم، والتهديد، حيث تم القبض عليهم".وأشارت الى ان "المتهمين تم تسليمهم الى مركز الشرطة أصوليا لينالوا جزاءهم العادل".