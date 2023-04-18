ضبط طائرتين مسيرتين "درون" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المفارز المشتركة تمكنت من القبض على (24) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من شخصين اثنين ضُبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة، ومتهمين اخرين بحيازة الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة والمواد المخدرة".وأشارت الى انه "تم ضبط بحوزة البعض منهم كمية من مادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة (14) مسدس، و(3) بنادق، وضبط طائرة مسيرة (درون) عدد (2) غير مرخصة، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، وضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".وأضافت انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".