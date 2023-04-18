أحدهما شارك بتفجير ابراج نقل الطاقة.. الإطاحة بإرهابيين اثنين في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة ديالى تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين من العناصر الارهابية التي عملت منذ مدة طويلة مع العصابات الإرهابية".وأضاف البيان، ان "الارهابيين اعترفا ومن خلال التحقيقات بارتكابهما جرائم إرهابية من بينها تفجير عبوات ناسفة وتفجير ابراج الطاقة الكهربائية في سنوات سابقة، اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية اللازمة".