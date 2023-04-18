بطريقة غير شرعية.. القبض على 28 اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، ونتيجة للجهد الاستخباري المكثف، تمكنت مفارز الفوج الثاني ضمن لواء الحدود العشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (28) متسللاً من جنسية اجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية".وأضافت، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا على الجهات المختصة".