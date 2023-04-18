بعدة محافظات.. اغلاق 31 مركزاً للتجميل والقبض على 36 مخالفاً

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استنادا لتوجيهات وزير الداخلية شرعت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية المتمثلة بمديرية الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية بعملية بحث وتفتيش عن مراكز التجميل غير المجازة وبالاشتراك مع كادر من وزارة الصحة دائرة التفتيش نتج عنها ضبط واغلاق (31) مراكز تجميل في بغداد والمحافظات والتي تمارس المهنة بدون موافقات اصولية ومخالفة لقانون وزارة الصحة".وأشارت الى، انه "تم اتخاذ الاجراءات بحق من يديرها والقي القبض على (36) مخالف من اصحاب تلك المراكز".وأضافت، ان "عملية الضبط والقاء القبض تمت بعد استحصال الموافقات القضائية من الجهات المختصة، حيث تم ايداع المتهمين التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وغلق مراكز التجميل اصوليا من قبل كادر وزارة الصحة".وأوضحت، انه "ستواصل مفارز الوكالة اجراء الجولات والواجبات لغلق مراكز التجميل والعيادات غير المجازة وتدعوا المواطنين الكرام للتعاون والابلاغ عن هذه المخالفات".