أنباء عن "هروب" رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من التوقيف

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بـ"هروب" رئيس ديوان الوقف السني الأسبق من التوقيف في بغداد.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك انباءً تفيد بهروب سعد كمبش من مركز شرطة داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وتمكنت القوات الامنية، في شهر آذار الماضي، من اعتقال كمبش، على خلفية ملفات فساد واتهامات قضائية.

وكشفت، هيئة النزاهة الاتحادية، في وقتها، تفاصيل تنفيذ أمر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني سابقاً.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكن من تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بحق رئيس ديوان الوقف السني؛ جراء المخالفات المرتكبة والخروقات المالية، ومنها المتعلقة بعقد شراء فندق بـ 47 مليار دينارٍ وتأجيره للجهة المالكة".