وفد أمني رفيع يصل ديالى



السومرية نيوز – أمن



وصل وفد أمني رفيع، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، الى قاطع عمليات ديالى، للاطلاع على الوضع الأمني.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، وصل قاطع عمليات ديالى، للاطلاع على الوضع الأمني".

