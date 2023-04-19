الداخلية تناقش خطة العيد.. "لا قطع للشوارع"

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري، ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً في مقر وكالة شؤون الشرطة، ضم وكلاء الوزارة ومدراء شرطة العاصمة بغداد وعدداً من الضباط، لمناقشة الإجراءات الخاصة بخطة عيد الفطر المبارك".ووجه الشمري، وفق البيان، "بالابتعاد عن قطع الشوارع خلال هذه المناسبة، وتكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية قرب دور العبادة وفي الأماكن الترفيهية، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لجميع المواطنين".كما وجه الوزير، جميع القادة والمدراء "بتنظيم زيارات الى أسر الشهداء والجرحى وكذلك المنتسبين، والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتلبيتها".