أعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد معاونتها

وقال اعلام وزارة العدل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " وزير العدل وجه بإعفاء مديرة سجن النساء المركزي وسحب يد المعاون الفني لمـــديرة السجـن وذلــك لمخالفتهم الاوامر والتعليمات".وأضاف: "يأتي هذا القرار على خلفية ما تم عرضه في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من تسريبات صوتية ، حيث تم تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع واصدرت توصياتها بهــــذا الشــــــأن ، اضافة الى انه تم احالة التسجيلات الصوتية الى المحاكم المختصة لثبوت صحتها ".