مقتل ضابط وإصابة شخصين باطلاق نار في الفلوجة

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل ضابط وإصابة شخصين باطلاق نار في الفلوجة بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ضابطاً برتبة نقيب منسوب الى مقر وزارة الداخلية قتل واصيب شخصان قرب سيطرة مدخل قرية المختار في الفلوجة".

وأضاف المصدر أن "الحادث هو جنائي بين الضابط وشخص كان معه وشخص آخر من الفلوجة".