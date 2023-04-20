بعد انتمائه لداعش.. القبض على منتسب قتل افراد مجموعته بحبوب منومة

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن الإطاحة بمنتسب قتل افراد مجموعته مستخدما حبوبا منومة.

واطلعت السومرية نيوز، على مقطع فيديو يظهر عملية استجواب منتسب إستخدم حبوباً منومة أدت لمقتل أفراد مجموعته بعد إنتمائه لداعش الإرهابي".