مقتل شرطي بهجوم مسلح في كركوك

أفاد مصدر أمني، بمقتل شرطي بهجوم مسلح في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "احد افراد شرطة الطوارئ قتل من قبل مسلحين في منطقة بنچاعلي بمحافظة كركوك".

وأضاف المصدر أن "المسلحين يستقلون دراجة نارية"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.