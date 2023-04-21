اعتدوا على كوادر طبية.. القبض على خمسة متهمين في البصرة

وقال اعلام شرطة البصرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "فور اعتدائهم على الكوادر الطبية ومفرزة حماية مستشفى القرنة العام، تدخلت مفارز مركز شرطة القرنة وبأمرة ضابط المركز للحيلولة دون الضرر بالكوادر الطبية والراقدين والمراجعين حيث تم اعتقال خمسة متهمين ممن اعتدوا على الكوادر الطبية".وأضاف: "تم تأمين المستشفى بشكل كامل والتوجه بهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفق احكام المادة ٦ من قانون حماية الاطباء بدلالة المادة ٢٢٩ من قانون العقوبات".