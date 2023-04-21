بسبب سوء ارزاق المقاتلين.. الدفاع تنقل أحد امري الالوية وتكلف بديلا عنه

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "بسبب سوء المنام وارزاق المقاتلين وعلى خلفية زياره وزير الدفاع تم نقل العميد الركن تحسين عبد السادة الفتلاوي من منصب امر اللواء ٢٥ فق١٧ الجيش العراقي".وأضاف: "تم تكليف العقيد الركن علي عبد الرزاق الجراح امرا للواء أعلاه".