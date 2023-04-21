تفكيك شبكة للاتجار بالبشر وضبط عدد من المخالفين لشروط الإقامة في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة ينفذها ابطال مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع اذا تمكنت مفارزها الميدانية من تفكيك شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر والقاء القبض على اثنين منهم من بينهم امراءه وسط بغداد، حيث كانوا يرومون بيع (حدث) مقابل مبلغ من المال، تم القبض بناءا على معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدوره مذكرات قبض وفق المادة (٢٤٠) بحقهم من قانون العقوبات اذ تم تسليمهما اصوليا الى الجهات المختصة".وأضافت: "من جهة اخرى القت مفارز المديرية ذاتها القبض على (١٥) مخالفًا لشروط الاقامة وداخلين الى البلاد بصورة غير شرعية وهم من جنسيات اجنبية، جاء القبض من خلال تواجدهم في منطق البتاوين ببغداد حيث تم احالتهم الى مديرية شؤون الاقامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".