Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور من كربلاء.. حلاق يحدد أجوره "بطريقة مثيرة"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

الإطاحة بمثيري مشاجرة تسببت بمقتل مواطن جنوبي العراق

أمن

2023-04-22 | 06:28
الإطاحة بمثيري مشاجرة تسببت بمقتل مواطن جنوبي العراق
807 مشاهدة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم السبت، القبض على خمسة متهمين من مثيري مشاجرة أدت إلى مقتل احد المواطنين في قضاء الفاو.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود أخبار بوجود مشاجرة وقعت في قضاء الفاو جنوبي المحافظة قتل على اثرها مواطن اصيب بعدة طعنات اثناء المشاجرة ، وعلى الفور تم تشكيل قوة من قسم شرطة الفاو ومركز شرطة الفاو وبامرة مدير القسم ، وحال وصول القوة تم ضرب طوق امني واجراء سلسلة من عمليات المداهمة والتفتيش لأماكن تواجد الجناة وعلى اثرها ، تم القاء القبض على خمسة من المتهمين بضمنهم الجاني وضبط السلاح المستخدم (سكين) وبندقية نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد".

وأضافت، انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
Play
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
Play
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
Play
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
Play
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
Play
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
Play
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
Play
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
Play
تزيين المنازل والمطاعم خلال شهر رمضان والعيد - الحلقة ١ | الموسم ٢
05:00 | 2023-04-22
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
Play
من ٢٢ الى ٢٨ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-04-22
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
Play
حلويات العيد في إسطنبول - الحلقة ٢٦ | رمضان 2023
14:00 | 2023-04-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
Play
نشرة ٢١ نيسان ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-04-21
حديث رمضان 2023
Play
حديث رمضان 2023
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
Play
وداعا شهر رمضان - الحلقة ٣٠
11:40 | 2023-04-21
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
Play
بغداد.. الأعظمية - الحلقة ٣٠ | رمضان ٢٠٢٣
10:30 | 2023-04-21
تك تك رمضان
Play
تك تك رمضان
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
Play
شاهندا - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:50 | 2023-04-15
رزاق برو
Play
رزاق برو
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
Play
أجواء مرحة ومواقف مضحكة - الحلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
13:00 | 2023-04-15
هاي 100 ألف
Play
هاي 100 ألف
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
Play
طيبة العراقيين لا مثيل لها! - حلقة ٢١ | رمضان ٢٠٢٣
12:00 | 2023-04-15
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
Play
ليالي رمضان وأكل الشوارع والمطاعم في بغداد - حلقة ١٥ | الموسم الرابع
16:15 | 2023-04-10
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2023
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.