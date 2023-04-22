البصرة.. القبض على ثلاثة متهمين بحيازة المخدرات والتزوير

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تمكنت مفارز مركزي شرطة الشلامجة وشرطة الشيب التابعين لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهم مواد مخدرة نوع (ميتادون، ترامادول)".وفي عملية منفصلة، "تمكنت المفارز الميدانية لمركز شرطة الشلامجة من إلقاء القبض على متهم بحوزته مبلغ مالي مزور قدره (2,500,000) دينار عراقي يروم ادخاله الى البلاد".وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".