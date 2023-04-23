بغداد.. اعتقال شخص ابتز فتاة بـ100 الف دولار

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " ان "مفارزنا تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية على مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم تدفع له مبلغ من المال قدره (100) ألف دولار أمريكي ".وبينت المديرية أن "عملية القبض تمت بعد أن استنجدت المشتكية بمفارز مكتب المنصور لمكافحة الإجرام حول تعرضها لابتزاز من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر تسجيلات صوتية لها ما لم تدفع له مبلغ من المال".واشارت الى انه "تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الموضوع وتم الوصول إلى المتهم والقبض عليه ولدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بابتزاز الفتاة وتهديدها".واضافت ان "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".