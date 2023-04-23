الاطاحة بقاتل " مسحراتي" في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق العمل الذي شُكل بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة المحافظة اللواء خالد تركي الشمري، وضم مركز شرطة حي بابل ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بابل، تمكن بعد التحري وجمع المعلومات من إلقاء القبض على الجاني في محافظة كربلاء المقدسة بالتعاون مع استخبارات وقيادة شرطة كربلاء وبالتنسيق مع السلطة القضائية".وأكدت القيادة، "اقتياد المتهم الى محافظة بابل وإيداعه التوقيف اصولياً لإكمال إجراءات التحقيق ومعرفة تفاصيل أكثر عن الجريمة".