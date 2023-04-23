مقتل شخص إثر مشاجرة في الأنبار

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة بين شخصين لم تعرف اسبابها تطورت الى استخدام السلاح ضمن منطقة حي الرشيد بقضاء القائم في محافظة الانبار، ما اسفرت عن مقتل أحد أطراف المشاجرة".كما أكد المصدر ذاته، "القبض على القاتل".