النجف.. اعتقال مبتز الكتروني انتحل صفة عنصر في القوات الأمنية

وذكرت القيادة في بيان ور د لـ السومرية نيوز، انه "وردت شكوى من قبل أحد المواطنين بتعرض ابنته إلى الابتزاز من قبل أحد الأشخاص بعد قيامه بتهكير صفحتها الشخصية وسحب محتويات هاتفها وصورها الشخصية، وادعائه بأنه منتسب في القوات الأمنية، وابتزازها لدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي".وأضاف البيان، أن "فريق عمل تمكن من استدراج المتهم وإلقاء القبض عليه وقد اعترف صراحة بقيامه بعملية الابتزاز، حيث تم تصديق أقواله قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 452/1 من قانون العقوبات".