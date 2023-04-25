وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات منفصلة استندت الدقة بالتنفيذ ووفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارزنا من القاء القبض على 8 ارهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (4/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".وأشارت الى ان "الارهابيين اعترفوا من خلال التحقيقات الأولية انهم عملوا بما يسمى ديوان الجند والمفارز الامنية بعد تلقيهم دورات خاصة ضمن صفوف داعش".وأضافت ان "احدهم قام بنقل المواد الغذائية والمعونات لعصابات داعش"، لافتة الى ان " الإرهابيين تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".