طيران الجيش يدمر مستشفى لداعش في نينوى

وقال رسول، في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تمكن أبطال طيران الجيش، من تدمير مضافة لداعش الأرهابي عبارة عن مستشفى في أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات غرب نينوى".