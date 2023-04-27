الكشف عن تفاصيل سرقة سيارة من الكرادة وضبطها في سليمانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة الإجرام في الرصافة استخبرت عن وجود حادث سرقة عجلة ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد، تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث، وبعد جهد كبير ومميز أثمر بالوصول إلى العجلة وضبطها والقبض على المتهم في محافظة السليمانية".ولفتت الى انه "بعد التنسيق مع مديرية الاسايش في شمال العراق، تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل ".إلى ذلك، ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومحال تجارية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بتزوير تقارير طبية وإجازات سوق العجلات، ومستمسكات رسمية".وأضافت ان "القبض على مطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة"، مبينة ان المتهمين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".