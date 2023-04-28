بمحافظتين.. الإطاحة بشبكة متخصصة في الاتجار بالبشر واعتقال منتحل صفة برئاسة الوزراء

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تفيد بوجود شبكة متخصصة بالاتجار بالبشر وسط بغداد تمت مقاطعة المعلومات وتحديد أماكن وجودهم، وتمكنت المفارز آنفاً من القبض على (٥) منهم بالجرم المشهود، وقد جرى تسليمهم الى شعبة الاتجار بالبشر أُصولياً".ومن جهة أخرى، "تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية آنفاً، من القبض على أحد المتهمين ينتحل صفة موظف في رئاسة الوزراء، كما قام بعمليات عديدة من النصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١٦٠/ أولاً)".وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءا أثناء وجود المتهم في قضاء المحاويل بمحافظة بابل، ةجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وإحالته الى الجهات المختصة".