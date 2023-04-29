بحوزته 3 كغم من المخدرات.. اعتقال متهم أجنبي في مطار النجف

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارز مركز شرطة كمرك مطار النجف الأشرف التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الخامسة، تمكنت من إلقاء القبض على متهم اجنبي الجنسية بحوزته (3) كغم من المواد المخدرة كانت مخبأة داخل حقيبته".وأشارت الى انه "تم إلقاء القبض على سائق العجلة الذي قام بنقل المتهم آنفاً الى المطار لإكمال التحقيقات معهم".وأضافت ان " المتهمين تم تسليمهم اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".